Agevolazioni ammazza-burocrazia e contributi pubblici Strategie per il vaccino italiano

(Di giovedì 4 marzo 2021) Attrezzarsi nel minor tempo possibile per produrre ilin casa, per tentare di far coincidere il picco della terza ondata con l’inizio di una vaccinazione nazionale di massa. Il piano del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti (che questa mattina ha incontrato il commissario Ue alla Salute, Thierry Breton) per unmade in Italy prende lentamente forma. L’industria farmaceutica italiana è pronta alla riconversione di parte dei siti in favore delle linee produttive in grado di realizzare il siero anti-Covid e Farmindustria, in rappresentanza dell’intero comparto, ha già avviato lo scouting delle big pharma con i requisiti per tale operazione. Ma ci sono dei tasselli mancanti, senza i quali non è possibile procedere. In due parole parole, incentivi all’industria. LA ROAD MAP DI FARMINDUSTRIA L’industria del farmaco ...