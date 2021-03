Acilia | ragazzo muore d’infarto inseguito da rumeno armato di spranga

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – Tragedia ad, quartiere nel X municipio di Roma Capitale, dove undi 16 anni è morto di infarto nel parco della Maddonnetta dopo essere statoda undi ascia. Lo straniero, un senzatetto, sarebbe uscito improvvisamente dal fabbricato fatiscente – posto all’interno dell’area verde – dove era solito ripararsi. Lo riferisce RomaToday. Riccardo, mortodalla paura I fatti sono accaduti lo scorso 26 febbraio. La vittima è Riccardo Pica, 16 anni. Secondo le prime ricostruzioni ili suoi amici erano andati al Parco della Madonnetta per trascorrere qualche ora insieme all’aria aperta. Poi Riccardo si era accasciato per terra ed era morto. Infarto. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti era stata quella di ...

Ultime Notizie dalla rete : Acilia ragazzo

Una persona è stata fermata per la morte delavvenuta nel Parco della Madonnetta di, periferia di , lo scorso venerdì 26 febbraio. La polizia ha individuato un . Secondo la ricostruzione, l'uomo avrebbe rincorso con una mazza di ...Ilsi trovava con gli amici nei pressi del Parco della Madonnetta ad, in via Bruno Majoli, quando avrebbe improvvisamente accusato un malore, per lui fatale. A nulla sono serviti i ...Riccardo e i suoi amici andati al Parco della Madonnetta, l'ex Punto Verde Qualità ormai abbandonato. Nella mattinata di oggi, gli agenti del commissariato di Ostia sono tornati al Parco della Madonne ...Una persona è stata fermata per la morte del ragazzo avvenuta nel Parco della Madonnetta di Acilia, periferia di Roma, lo scorso venerdì 26 febbraio. APPROFONDIMENTI ROMA Acilia, ragazzo morto al Parc ...