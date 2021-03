Achille Lauro, il tributo a Sanremo per Mina: la citazione all’album contro gli stereotipi maschili – Il video (Di giovedì 4 marzo 2021) Una lunga treccia rossa, proprio come la “Tigre di Cremona” nell’album Rane Supreme del 1987. Durante la seconda serata del Festival di Sanremo, Achille Lauro omaggia Mina, rievocando il messaggio contro lo stereotipo della mascolinità contenuto nella copertina di quell’album, dove la cantante aveva il corpo di un culturista. «Un tributo a Mina, donna dal vero animo rock n roll», ha scritto l’artista dal suo account Instagram. Lauro ha poi eseguito il brano Bam Bam Twist, accompagnando il ballo della giornalista Francesca Barra e dell’attore Claudio Santamaria. View this post on Instagram A post shared by Achille Lauro® (@Achilleidol) ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) Una lunga treccia rossa, proprio come la “Tigre di Cremona” nell’album Rane Supreme del 1987. Durante la seconda serata del Festival diomaggia, rievocando il messaggiolo stereotipo della mascolinità contenuto nella copertina di quell’album, dove la cantante aveva il corpo di un culturista. «Un, donna dal vero animo rock n roll», ha scritto l’artista dal suo account Instagram.ha poi eseguito il brano Bam Bam Twist, accompagnando il ballo della giornalista Francesca Barra e dell’attore Claudio Santamaria. View this post on Instagram A post shared by® (@idol) ...

