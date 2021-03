Accordo tra Novartis e CureVac per la produzione di un vaccino anti - Covid (Di giovedì 4 marzo 2021) Il colosso farmaceutico Novartis ha firmato un 'Accordo iniziale' con CureVac per la produzione del vaccino anti - Covid di quest'ultima. Sono già in corso i preparativi per l'inizio della produzione, ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) Il colosso farmaceuticoha firmato un 'iniziale' conper ladeldi quest'ultima. Sono già in corso i preparativi per l'inizio della, ...

ItalyMFA : Il Ministro @luigidimaio ha preso parte alla Cerimonia per il 92° anniversario della firma dei Patti Lateranensi e… - ItalytoHolySee : Si sono svolti oggi a #PalazzoBorromeo i colloqui tra #Italia e #SantaSede in occasione della ricorrenza del 92° an… - moriggi : RT @SardoneSilvia: ?? ALTRO CHE SOLIDARIETA', E' SOLO BUSINESS DELL'#ACCOGLIENZA Secondo i magistrati c'è stato un accordo preventivo tra la… - Romilyn41 : RT @rtl1025: ?? ?? In testa per ora dominano Ermal Meta e Annalisa. Siete d'accordo con la classifica provvisoria? #Sanremo2021 #Finalme… - PallaCarlo : RT @SardoneSilvia: ?? ALTRO CHE SOLIDARIETA', E' SOLO BUSINESS DELL'#ACCOGLIENZA Secondo i magistrati c'è stato un accordo preventivo tra la… -