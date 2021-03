A scuola anche insegnanti e personale ATA over 65 Quando potranno ricevere il vaccino anticovid?

(Di giovedì 4 marzo 2021) E' in atto la campagna di vaccinazioneper ilscolastico: numerose regioni hanno avviato sia prenotazioni, sia già effettuato le prime inoculazioni. Una tabella di marcia che solo da qualche giorno ha aggiuntoil55, fino a 65 anni di età (coorte 1956). Ilproposto è Astrazeneca. L'articolo .

francescoseghez : Siamo alla ricerca di giovani interessati (e magari anche appassionati) alle relazioni industriali, che conoscano l… - myrtamerlino : Ieri un uomo solo al microfono, oggi due Ministri. Ma oltre questo cos'è cambiato? I #dpcm sono rimasti, i colori a… - matteosalvinimi : Confronto di idee, apertura mentale, passione politica. Più di 2.000 persone di tutte le età, da Nord a Sud, sono p… - cipomore : RT @planctonboy: Poi tutto finì. La scuola si riaprì, fine della Dad. I bambini tornavano a fare l'intervallo senza mascherine. Quell'estat… - sveetxcreature : @L1V3F0R3VER eh si, oh cavolo anche io! che scuola fai?? -

Ultime Notizie dalla rete : scuola anche

... eccetto l'ennesima battuta d'arresto per la'. Mentre la campagna vaccinale 'non decolla'. ...9% delle dosi disponibili: 'Spia di problemi organizzativi nella vaccinazione di massa,se non ...Nientein presenzaper gli alunni delle Regioni rosse: Basilicata e Molise . Ci sono poi alcune restrizioni locali, tra cui Brescia, la città metropolitana di Bologna, Ancona e alcuni ...Grandissimo appassionato di fotografia, odiava il digitale. Il saluto commosso del figlio Riccardo: «Ora potrai riposare» ...Una vera e propria web-festa: è quella dedicata ai 70 genitori che hanno partecipato al progetto scientifico “CareToy” e “Massaggio neonatale”, realizzato ...