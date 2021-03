A Bologna servizi sociali in affanno. E preoccupa lo sblocco degli sfratti (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – Mancanza di organico e forte crescita di richieste per effetto di un anno pandemia. Sono in affanno, insomma, i servizi sociali del Comune di Bologna. E a preoccupare gli uffici di Palazzo D’Accursio è soprattutto l’avvicinarsi della scadenza il prossimo 30 giugno del blocco degli sfratti per morosità imposto dal Governo a causa della pandemia. Sotto le Due torri, sarebbero circa 5.000 sfratti da eseguire. “Se non si risolve il tema degli sfratti non ci sarà servizio sociale che tenga- avverte la dirigente del welfare del Comune di Bologna, Adele Mimmi– se non verranno assunte misure dopo lo sblocco, non sapremo come affrontare la situazione. C’è grande preoccupazione, stiamo lavorando per capire che dimensioni del fenomeno dobbiamo aspettarci. Il rafforzamento dei servizi è necessario, ma servono su questo scelte molto più robuste“. Mimmi ha sollevato il tema questa mattina questa mattina nel corso di una seduta della commissione Politiche sociali di Palazzo D’Accursio. Leggi su dire (Di giovedì 4 marzo 2021) BOLOGNA – Mancanza di organico e forte crescita di richieste per effetto di un anno pandemia. Sono in affanno, insomma, i servizi sociali del Comune di Bologna. E a preoccupare gli uffici di Palazzo D’Accursio è soprattutto l’avvicinarsi della scadenza il prossimo 30 giugno del blocco degli sfratti per morosità imposto dal Governo a causa della pandemia. Sotto le Due torri, sarebbero circa 5.000 sfratti da eseguire. “Se non si risolve il tema degli sfratti non ci sarà servizio sociale che tenga- avverte la dirigente del welfare del Comune di Bologna, Adele Mimmi– se non verranno assunte misure dopo lo sblocco, non sapremo come affrontare la situazione. C’è grande preoccupazione, stiamo lavorando per capire che dimensioni del fenomeno dobbiamo aspettarci. Il rafforzamento dei servizi è necessario, ma servono su questo scelte molto più robuste“. Mimmi ha sollevato il tema questa mattina questa mattina nel corso di una seduta della commissione Politiche sociali di Palazzo D’Accursio.

