8 marzo | il podcast che celebra le donne del cibo

(Di giovedì 4 marzo 2021) «Ristorante: sostantivo, futuro, femminile»: è il titolo di un nuovo podcast promosso da Deliveroo in occasione della Festa della Donna. Un podcast che vale la pena ascoltare (qui), con 14 minuti di idee e ispirazioni frutto del dialogo tra tre grandi donne della ristorazione milanese e tre studentesse desiderose di mettersi in gioco prendendo esempio da loro.

Per festeggiare le donne Deliveroo lancia un podcast con protagoniste Alida Gotta, Tunde Pecsvari, e Stefania Urso. Ecco le loro storie, da cui prendere ispirazione ...