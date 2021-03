5 serie per chi ama la musica ma non sopporta il Festival (Di giovedì 4 marzo 2021) A meno che non viviate rifugiati in un eremo sotto un ghiacciaio, saprete benissimo che questa è la settimana del Festival di Sanremo. Che piaccia o no, la kermesse è un evento che catalizza l’attenzione mediatica per tutta la sua durata. C’è, però, una parte del pubblico che, pur appassionato di musica, non ama sorbirsi le dirette fiume, le esibizioni a notte fonda e i riempitivi vari. Ecco, allora, una selezione di serie a tema musicale per godervi la vostra passione mentre il resto del paese disquisisce di Orietta Berti, Achille Lauro e Fiorello. 1. Zoey’s Extraordinary Playlist https://www.youtube.com/watch?v=XtwQmnKFl Q Proprio nelle serate del Festival, mamma Rai utilizza gli ambiti spazi pubblicitari anche per fare pubblicità al suo servizio di streaming, Rai Play. E su questa piattaforma uno ... Leggi su wired (Di giovedì 4 marzo 2021) A meno che non viviate rifugiati in un eremo sotto un ghiacciaio, saprete benissimo che questa è la settimana deldi Sanremo. Che piaccia o no, la kermesse è un evento che catalizza l’attenzione mediatica per tutta la sua durata. C’è, però, una parte del pubblico che, pur appassionato di, non ama sorbirsi le dirette fiume, le esibizioni a notte fonda e i riempitivi vari. Ecco, allora, una selezione dia temale per godervi la vostra passione mentre il resto del paese disquisisce di Orietta Berti, Achille Lauro e Fiorello. 1. Zoey’s Extraordinary Playlist https://www.youtube.com/watch?v=XtwQmnKFl Q Proprio nelle serate del, mamma Rai utilizza gli ambiti spazi pubblicitari anche per fare pubblicità al suo servizio di streaming, Rai Play. E su questa piattaforma uno ...

ZZiliani : Quindi questa non è espulsione. Mò me lo segno. Per la serie: “Ricordando #Pjanic”. #Frabotta #JuveSpezia… - carlaruocco1 : Cosa possiamo fare, noi genitori, per limitare gli effetti di una serie tv o di una musica che spinge a simpatizzar… - IlContiAndrea : Tornando alle cose serie per un minuto. La #Lombardia da stasera al 14-3 va in #arancionescuro. A partire da mezza… - asia_petrucci_ : Thanks pubblicità su YouTube per avermi fatto scoprire questa serie #ElInternadoLasCumbres - animarossonera : @SteScarcia @EternoRN93 Ragionamento che non fa una piega. Togliere i rigori come togliere gli stipendi, per una SERIE A più pulita ???????? -