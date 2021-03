4 marzo 1947 | l' ultima condanna a morte in Italia

Leggi su ilgiornale

Se uno dice "4 marzo 1943" subito viene in mente Lucio Dalla, giustamente. Perché il grande cantautore bolognese presentò al Festival di Sanremo del 1971 un brano intitolato con la sua data di nascita, 4 marzo 1943 appunto. In realtà il titolo scelto dall'autore era Gesùbambino, ma per la RAI di Bernabei era considerato empio; fu il maestro Ruggero Cini a modificarlo. Dalla salì sul palco della canzone italiana per eccellenza e con un'interpretazione delle sue diede in quell'occasione reale inizio a un percorso unico nella canzone d'autore, una cavalcata tra canzoni indimenticabili conclusa solo con la sua scomparsa, il 1° marzo 2012. Quei versi sono scolpiti nella pietra del nostro immaginario: "Dice che era un bell'uomo/ E ...