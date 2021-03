3 anni fa moriva Astori | i tifosi della Fiorentina gli dedicano una gigantografia

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 4 marzo 2021) Unafascia dai capitano con le iniziali di Davide, il suo numero di maglia (13) e i simboli dei quattro quartieri storici di Firenze: è il suggestivo omaggio deicurva Fiesole per il difensore scomparso all’improvviso il 4 marzo 2018, a soli 31, mentre era in ritiro con laa Udine dove il giorno dopo da capitano viola avrebbe dovuto affrontare la gara di campionato contro i friulani. A riportarlo è l’Ansa. Lafascia ‘DA13’, da quel terribile giorno indossata prima da Badelj e attualmente da Pezzella (su derogaLega di Serie A), sventola da oggi allo stadio Franchi, sul retrocurva Fiesole ed è stata meta in giornata ...