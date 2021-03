Zona rossa Lombardia | Emilia Romagna | Campania e Toscana | ecco perché la stretta è in arrivo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Quattro regioni -- non navigano in ottime acque. Ognuna con livelli di diffusioni del virus differenti che tendono tuttavia a far salire verso...

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - pfmajorino : #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull… - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - tragi_com78 : Fermato runner in zona rossa fuori dai dintorni di casa si discolpa dicendo: errare è umano. - LoPatriz : RT @PersempreNadia: Notizia Ultima Ora: Mio figlio che è certificato, può andare in presenza a scuola nonostante la zona rossa. L'insegnant… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa

Le scuole, invece, resteranno chiuse solo in, con facoltà, da parte dei Dirigenti Scolastici, di adottare misure ad hoc in caso di diffusione delle varianti o del virus , in generale. ...Le misure entreranno in vigore dal 6 marzo e varranno fino a Pasquetta. Dad anche laddove il tasso di contagiati su 100mila abitanti sarà pari a 250. Vietate anche tutte le visite ad amici e parenti ...LE MISURE Campania, 27 comuni sono da zona rossa e a Torre Annunziata intere. CAMPANIA Covid, De Luca: «Vi siete divertiti sul lungomare? I dati di oggi registrano 2.040 nuovi positivi su un totale di ...Riascolta Virginio Merola (sindaco Bologna): zona 'rossa' scelta dura ma necessaria di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole ...