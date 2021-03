Zona rossa Lombardia | Campania | Emilia Romagna | Toscana | stretta in arrivo | ecco perché

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - pfmajorino : #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull… - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - luca85462875 : A piddinia preferiamo la zona rossa, per ovvi motivi cromatici. Che cazzo ce ne frega della salute e dell'economia. - mik_elab : @SofiaPatry Si, aperte le prevendite, certo che da una zona rossa è difficile immaginare come staranno le cose a se… -

A partire dalle ore 19 di oggi, mercoledì 3 marzo, il comune di Scalenghe sarà ufficialmente in, come disposto dall'ordinanza di ieri firmata dal Governatore del Piemonte Cirio. "La collocazione inè dovuta ad un improvviso aumento dei contagi, che ha portato a quota 28 ...In Emilia - Romagna ha disposto laa Bologna e Modena , quella arancione scuro a Ravenna , Cesena e Rimini . Ordinanze per ulteriori restrizioni sono probabili anche per il resto dell'...Emergenza coronavirus in peggioramento in Piemonte. "I numero del pre report arriveranno questa sera, i valori sia sulle terapie intensive, sia sulle ordinarie sono ancora sotto soglia pur registrando ...La città di Bologna e la provincia di Modena entreranno in fascia rossa già a partire da domani. Così come Reggio Emilia diventerà zona arancione scuro. La situazione però è piuttosto ...