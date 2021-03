Zona rossa Lombardia, Campania, Emilia Romagna, Toscana: ecco perché la stretta è in arrivo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quattro regioni - Lombardia, Emilia-Romagna, Campania e Toscana - non navigano in ottime acque. Ognuna con livelli di diffusioni del virus differenti che tendono tuttavia a far salire verso... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 3 marzo 2021) Quattro regioni -- non navigano in ottime acque. Ognuna con livelli di diffusioni del virus differenti che tendono tuttavia a far salire verso...

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - pfmajorino : #Fontanavattene e #Salvini meno di una settimana fa volevano le riaperture ovunque. Da oggi mezza #Lombardia è sull… - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - neminoemi_ : Questo profumo di zona rossa nell’aria - viniciotro : @SakuranboNingyo Oh yes, e da domani lo prendiamo in soggiorno, in cucina, in camera da letto, ogni dì un posto nuovo. Zona rossa???? -