Zingaretti ha i giorni contati? Ecco cosa sta succedendo dentro al Partito Democratico (Di mercoledì 3 marzo 2021) PD news. Nicola Zingaretti potrebbe avere i giorni contati. La crisi di governo non ha portato solamente alla caduta di Giuseppe Conte che, tra l'altro, potrebbe rialzarsi più forte di prima ora. Ma ha scatenato anche una serie di tempeste all'interno dei partiti della maggioranza. Il Movimento 5 Stelle è costretto a ricostruirsi per tentante di mantenere una dignità di fronte ai suoi elettori, e il Partito Democratico, a sua volta, ora sta combattendo una guerra fratricida. "Incassati i posti nel governo, ora cominciano a bombardare la segreteria", ammette un parlamentare. PD news, cosa sta succedendo dietro alle quinte "La gestione unitaria era una pia illusione", dichiara con rammarico un parlamentare dem a Il Tempo. Ormai non c'è altro da dire: il PD è nel caos ...

