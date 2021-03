Yakuza | Like a Dragon disponibile su PS5 | ecco il trailer di lancio!

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tramite comunicato stampa, SEGA ha annunciato che, finalmente,anche su PS5, divulgandone un nuovodi lancio Sapevamo sarebbe arrivato in ritardo, ma non che l’attesa sarebbe stata così snervante. Dopo essere sbarcato su console last-gen e su Xbox Series X oltre che su PC,è finalmente arrivato anche su PlayStation 5. SEGA ha anche confermato, negli scorsi mesi, che una conversione per Nintendo Switch è alquanto improbabile, quindi probabilmente ci fermeremo qui per la nuova iterazione della serie Ryu Ga Gotoku. Il nuovo protagonista, Ichiban Kasuga, e la sua eccentrica squadra di outsider sbarca quindi sulla next-gen di Sony. Inoltre, se siete già possessori della versione ...

La versione next gen di Yakuza Like a Dragon, l'action JRPG firmato da SEGA e dallo studio Ryu ga Gotoku, sbarca finalmente su PlayStation 5 ...