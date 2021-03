Xiaomi non abbandona l’idea delle fotocamere rotanti: ecco a cosa lavora (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un inedito brevetto di Xiaomi mostra uno smartphone munito di fotocamera pop up rotante a 360 gradi e uno speaker nella capsula auricolare L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un inedito brevetto dimostra uno smartphone munito di fotocamera pop up rotante a 360 gradi e uno speaker nella capsula auricolare L'articolo proviene da TuttoAndroid.

