Xiaomi Mi 11 5G sbarca in Italia, pronti regali e sconti fino a 150 euro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vi abbiamo già presentato nelle scorse settimane il nuovo top di gamma della casa cinese, lo Xiaomi Mi 11 5G. Ora lo smartphone è finalmente disponibile all’acquisto in Italia e Xiaomi ha preparato per tutti gli interessati una serie di bellissime sorprese. Oltre a poter contare su iniziative di trade-in del vecchio smartphone e ai Mi Watch messi a disposizione come regalo, Xiaomi ha previsto importanti sconti per i primi a fiondarsi all’acquisto. Xiaomi Mi 11 5G, smartphone che ci ha convinti sin dal momento del suo arrivo, è finalmente disponibile all’acquisto anche sul territorio Italiano. Acquistabile in due diverse colorazioni a scelta, Midnight Grey e Horizon Blue, viene proposto dal brand ad un prezzo di 799 euro per la versione 8 GB+128 GB e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Vi abbiamo già presentato nelle scorse settimane il nuovo top di gamma della casa cinese, loMi 11 5G. Ora lo smartphone è finalmente disponibile all’acquisto inha preparato per tutti gli interessati una serie di bellissime sorprese. Oltre a poter contare su iniziative di trade-in del vecchio smartphone e ai Mi Watch messi a disposizione come regalo,ha previsto importantiper i primi a fiondarsi all’acquisto.Mi 11 5G, smartphone che ci ha convinti sin dal momento del suo arrivo, è finalmente disponibile all’acquisto anche sul territoriono. Acquistabile in due diverse colorazioni a scelta, Midnight Grey e Horizon Blue, viene proposto dal brand ad un prezzo di 799per la versione 8 GB+128 GB e ...

Noovyis : (Xiaomi Mi 11 5G sbarca in Italia, pronti regali e sconti fino a 150 euro) Playhitmusic - - notebookitalia : Xiaomi Mi 11 5G sbarca in Italia in due colori e in due SKU: da 8/128GB a 799€ e da 8/256GB a 899€. Su Amazon, sul… - Tech4D_ : Xiaomi Mi 11 5G sbarca in Italia insieme a Mi TV Q1 75: ecco i prezzi -