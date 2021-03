Wrongonyou sale sul palco di Sanremo tra le nuove proposte

(Di mercoledì 3 marzo 2021)partecipa tra ledi, ma alle spalle già anni di successo e traguardi importanti Marco Zitelli, in arte, è un’altra delle giovaniche salirà stasera suldi. Da piccolo era uno sportivo, con il talento per il calcio e il basket, ma una serie di incidenti lo portano su un’altra strada. L’incontro con la musica arriva da adolescente, quando da autodidatta impara a suonare e diventa un virtuoso della chitarra, si accompagna col pianoforte, compone canzoni e trova la sua voce, ma non sente di volersi esibire in pubblico, la sua timidezza lo blocca. La sua occasione arriva, quando a 21 anni, si ritrova a riempire un buco di scaletta in un festival musicale indipendente. Da quel momento nasce ...

francGuerrieri : Prima storia da #Sanremo2021 ?? @wrongonyou doveva fare il calciatore, ma si presentò a un provino con le stampelle… - zazoomblog : Nuove proposte Sanremo 2021: Wrongonyou sale sul palco dell’Ariston con “Lezioni di volo” - #Nuove #proposte… -

Ultime Notizie dalla rete : Wrongonyou sale

CheNews.it

Infine, per quanto riguarda il vincitore della categoria 'nuove proposte' ci sono quattro nomi con cifre simili: davanti a tutti stanziano infatti(3,00), Folcast (3,25), Gaudiano (3,25) e ...... con Folcast (pseudonimo di Daniele Folcarelli) e Gaudiano che inseguono a 4,00, insieme al cantautore romano. Sia 6,00 per i Dellai - i gemelli Luca e Matteo - con la napoletana ...Seconda manche di gara per le Nuove proposte al Festival di Sanremo. Questa sera saliranno sul palco dell'Ariston, in questo ordine: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, i Dellai. Solo due di ...Seconda serata con 13 big in gara, come da programma. Nel pomeriggio arriva il via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento del Festival di Sanrem ...