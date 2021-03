Wrongonyou chi è? Prima di Sanremo era già famoso

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Questo articolo è apparso, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Alla scoperta di, il cantante diGiovani favorito per la vittoria finale con la sua “Lezioni di volo.” Si chiama Marco Zitelli, ma tutti lo conoscono con il nome d’arte. In molti lo conoscevano già daper brani davvero molto conosciuti soprattutto per tutti gli assidui ascoltatori di Spotify: Hollywood (con

Ultime Notizie dalla rete : Wrongonyou chi

LA DISCOGRAFIA DIAlbum in studio 2018 " Rebirth 2019 " Milano parla piano EP 2016 " The Mountain Man Colonne sonore 2017 " Il premio (Original Movie Soundtrack) Singoli 2016 " Lake 2016 " ...Giovani : Davide Shorty, Dellai, Greta Zuccoli e. FILM Su Rai 4 dalle 21.10 Django ... ATTUALITA' Su Rai Tre dalle 21.20l'ha visto? L'omicidio di Bolzano: Benno parlerà con gli ...Alla scoperta di Wrongonyou, il cantante di Sanremo Giovani favorito per la vittoria finale con la sua "Lezioni di volo." ...Chi è Davide Shorty, il rapper delle Nuove Proposte in gara al Festival di Sanremo 2021? Dopo X Factor ha compiuto una scelta inaspettata.