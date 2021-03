World Wildlife Day | il cinema a protezione delle foreste

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 3 marzo 2021) cinegreen è la rubrica ambientalista per quei cinefili che vedono ila colori e la vita in verde Viene celebrato il 3 marzo 2021 ilDay, giornata mondiale per ladi fauna e flora selvatiche (qui la pagina ufficiale). Il tema scelto per l’ottava edizione della ricorrenza, voluta fortemente dalle Nazioni Unite, è la foresta e i mezzi di sostentamento. Un’occasione che ci porta così a ricordare tutti gli incendi che nel 2019 hanno devastato l’Amazzonia, e la tragedia umana e soprattutto animale consumatasi in Australia lo scorso anno. Lesono indispensabili, e non solo per le migliaia di specie animali e vegetali a cui danno riparo. I polmoni della Terra sono ciò che per epoche intere ha garantito un equilibrio ecosistemico, e sono anche ciò che oggi ...