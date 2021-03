Willie Peyote sul palco dell’Ariston porta la musica Indie italiana (Di mercoledì 3 marzo 2021) Willie Peyote è considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea. Stasera la sua esibizione all’Ariston Willie Peyote è lo pseudonimo di Guglielmo Bruno, considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea. Nato a Torino nel 1985 ha scelto questo nome d’arte, unendo Wile E. Coyote con il Peyote, una pianta allucinogena proveniente dall’ America settentrionale, mentre ‘Willie’ è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo. La sua carriera nel mondo della musica ha inizio nel 2011, con la pubblicazione del suo primo album solista, “Il manuale del giovane nichilista”, che “suggerisce la sua visione del mondo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 3 marzo 2021)è considerato una delle figure più interessanti e innovative della scenacontemporanea. Stasera la sua esibizione all’Aristonè lo pseudonimo di Guglielmo Bruno, considerato una delle figure più interessanti e innovative della scenacontemporanea. Nato a Torino nel 1985 ha scelto questo nome d’arte, unendo Wile E. Coyote con il, una pianta allucinogena proveniente dall’ America settentrionale, mentre ‘’ è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo. La sua carriera nel mondo dellaha inizio nel 2011, con la pubblicazione del suo primo album solista, “Il manuale del giovane nichilista”, che “suggerisce la sua visione del mondo ...

