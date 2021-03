Wanda Nara sempre più esplosiva, il décolleté di lady Icardi fa impazzire i fan (FOTO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Wanda Nara, moglie ed agente dell’attaccante del Psg Mauro Icardi, continua a far impazzire il popolo del web con i suoi splendidi scatti. Nelle ultime ore, infatti, l’argentina ha pubblicato una FOTO allo specchio mostrando un decolleté da urlo, che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda Nara (@Wanda Icardi) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021), moglie ed agente dell’attaccante del Psg Mauro, continua a faril popolo del web con i suoi splendidi scatti. Nelle ultime ore, infatti, l’argentina ha pubblicato unaallo specchio mostrando un decolleté da urlo, che ha mandato in visibilio tutti i suoi fan. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) SportFace.

sparviero77 : @RabdomanteR @la_rossonera @RibaltaRossoner @Vergara1899 No. C è Wanda nara - orax1972 : 'Tuchel sei diverso'. Testo di Leonardo, musica di Al Khelaifi. Cantano Mauro Icardi e Wanda Nara. #sanremoagobbiland - mraverage_it : Giovanna Civitillo + Giovanni Vernia + Valeria Graci è il peggior abbinamento del mondo dopo Pupo + Wanda Nara #Sanremo2021 #GFvip - zazoomblog : Wanda Nara scatto bollente e décolleté da urlo. Poi un messaggio: “State a casa” - #Wanda #scatto #bollente… - Paolo79397370 : #Icardi , può essere un nome per il futuro attacco del #Milan. A proporlo è Wanda Nara, la formula potrebbe essere… -