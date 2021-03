Wall Street contrastata, delude occupazione nel privato (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Scambi contrastati per la borsa di Wall Street, alla vigilia di un intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ad un evento del Wall Street Journal. delude il dato sull’occupazione nel settore privato: sono stati creati nuovi posti di lavoro inferiori alle attese del mercato. Nel frattempo si guarda al Senato che dovrebbe iniziare a discutere della sua versione del piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari che la Camera ha approvato la scorsa settimana. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,34%; mentre, al contrario, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.854 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,73%); come pure, leggermente negativo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – Scambi contrastati per la borsa di, alla vigilia di un intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ad un evento delJournal.il dato sull’nel settore: sono stati creati nuovi posti di lavoro inferiori alle attese del mercato. Nel frattempo si guarda al Senato che dovrebbe iniziare a discutere della sua versione del piano di stimoli da 1.900 miliardi di dollari che la Camera ha approvato la scorsa settimana. Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un guadagno frazionale dello 0,34%; mentre, al contrario, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.854 punti. In netto peggioramento il Nasdaq 100 (-1,73%); come pure, leggermente negativo ...

Scambi contrastati per la borsa di Wall Street, alla vigilia di un intervento del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell ad un evento del Wall Street Journal. Delude il dato sull'occupazione nel settore privato : sono stati ...

