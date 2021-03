Volley femminile, Champions League: Novara liquida il Fenerbahce e vola in semifinale! Sarà derby italiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Novara si è qualificata alle semifinali della Champions League 2021 di Volley femminile. Le piemontesi avevano espugnato la tana del Fenerbahce Istanbul per 3-1 nell’andata dei quarti di finale andati in scena settimana scorsa, oggi bastava conquistare due set tra le mura amiche del PalaIgor per chiudere i conti. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno sbrigato la pratica, imponendosi nei primi due parziali contro le turche (25-16; 25-18) e guadagnandosi così il diritto di proseguire l’avventura nella massima competizione continentale. Successivamente è arrivata anche la vittoria della partita per 3-1 (25-16; 25-18; 16-25; 25-11). Le ultime Campionesse d’Europa (vinsero il trofeo nel 2019, l’anno scorso la kermesse non venne portata a termine a causa dell’emergenza sanitaria) ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)si è qualificata alle semifinali della2021 di. Le piemontesi avevano espugnato la tana delIstanbul per 3-1 nell’andata dei quarti di finale andati in scena settimana scorsa, oggi bastava conquistare due set tra le mura amiche del PalaIgor per chiudere i conti. Le ragazze di coach Stefano Lavarini hanno sbrigato la pratica, imponendosi nei primi due parziali contro le turche (25-16; 25-18) e guadagnandosi così il diritto di proseguire l’avventura nella massima competizione continentale. Successivamente è arrivata anche la vittoria della partita per 3-1 (25-16; 25-18; 16-25; 25-11). Le ultime Campionesse d’Europa (vinsero il trofeo nel 2019, l’anno scorso la kermesse non venne portata a termine a causa dell’emergenza sanitaria) ...

volleylifetv : Volley Club Frascati, l’Under 15 femminile vola in Eccellenza. Romanini: “Bella soddisfazione” - ImocoVolley : RT @RaiSport: #Volley femminile ?? #Conegliano e #Scandicci in campo per la gara di ritorno dei Quarti di Finale di #ChampionsLeague. ? Dir… - RaiSport : #Volley femminile ?? #Conegliano e #Scandicci in campo per la gara di ritorno dei Quarti di Finale di… - romatoday : Volley Club Frascati, l’Under 15 femminile vola in Eccellenza - GrSociale : GRS #SPORT ?? “Appassionarti” al sitting volley: al via il contest “Appassionarti” è il contest per la scelta di un… -