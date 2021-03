Volley femminile, Champions League 2021: Conegliano travolge Scandicci e vola in semifinale! Derby con Novara (Di mercoledì 3 marzo 2021) Conegliano non fa sconti a nessuno, sconfigge Scandicci con un netto 3-0 (25-20; 25-17; 25-20) nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021 di Volley femminile e si qualifica così alle semifinali della massima competizione europea. Le Pantere, reduci dalla soffertissima affermazione al tie-break nell’incontro d’andata, sono state decisamente più ciniche tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso e hanno liquidato la comunque volitiva formazione toscana, oggi capace di impensierire le padrone di casa soltanto nel primo set. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno così infilato il 52mo successo consecutivo (il 34mo stagionale) e possono proseguire la loro avventura continentale. Conegliano è la grande favorita per la conquista del ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)non fa sconti a nessuno, sconfiggecon un netto 3-0 (25-20; 25-17; 25-20) nel ritorno dei quarti di finale delladie si qualifica così alle semifinali della massima competizione europea. Le Pantere, reduci dalla soffertissima affermazione al tie-break nell’incontro d’andata, sono state decisamente più ciniche tra le mura amiche del PalaVerde di Treviso e hanno liquidato la comunque volitiva formazione toscana, oggi capace di impensierire le padrone di casa soltanto nel primo set. Le ragazze di coach Daniele Santarelli hanno così infilato il 52mo successo consecutivo (il 34mo stagionale) e possono proseguire la loro avventura continentale.è la grande favorita per la conquista del ...

