Volley, Champions maschile: Civitanova eliminata (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un'altra partita incredibile quella giocata dalla formazione polacca dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle contro la Cucine Lube Civitanova, match che si conclude con l'eliminazione clamorosa degli ultimi detentori della Champions League di Volley maschile. Volley, Champions: Civitanova eliminata Un risultato incredibile, a dir poco inaspettato, quello con cui si sono conclusi i quarti di finale di Champions per la Lube Civitanova; la seconda forza della Superlega è infatti caduta di fronte alla gara perfetta giocata dagli avversari. Lo Zaksa non si lascia impressionare dalla forza degli ultimi vincitori della Champions; i ragazzi del neo coach Blengini vincono 3-0 trascinati anche da uno strabiliante ...

