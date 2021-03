Volley, Champions League: Civitanova gelata al golden-set, sfuma la rimonta. Lube eliminata dallo Zaksa ai quarti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Civitanova è stata eliminata dalla Champions League 2021 di Volley maschile. La Lube ha sconfitto lo Zaksa Kedzierzyn-Kozle per 3-0 (25-22; 26-24; 26-24) nel ritorno dei quarti di finale della Champions League 2021 di Volley maschile e ha così ribaltato la sconfitta per 1-3 rimediata settimana scorsa tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, ma poi nel decisivo golden set di spareggio ha ceduto per 16-14 contro i polacchi all’Azoty e ha dovuto salutare la massima competizione continentale. Gli ultimi Campioni d’Europa (trionfarono nel 2019, l’anno scorso la kermesse non venne portata a termine a causa dell’emergenza sanitaria) sono andati vicinissimi al rimontone titanico, ma sul più ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)è statadalla2021 dimaschile. Laha sconfitto loKedzierzyn-Kozle per 3-0 (25-22; 26-24; 26-24) nel ritorno deidi finale della2021 dimaschile e ha così ribaltato la sconfitta per 1-3 rimediata settimana scorsa tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum, ma poi nel decisivoset di spareggio ha ceduto per 16-14 contro i polacchi all’Azoty e ha dovuto salutare la massima competizione continentale. Gli ultimi Campioni d’Europa (trionfarono nel 2019, l’anno scorso la kermesse non venne portata a termine a causa dell’emergenza sanitaria) sono andati vicinissimi al rimontone titanico, ma sul più ...

