Volley, Challenge Cup: Milano batte 3-0 l'HalkBank Ankara e conquista la finale

Milano trionfa contro i turchi dell'HalkBank Ankara e conquista meritatamente la finale di Challenge Cup di Volley. I meneghini, dopo il successo per 3-1 dell'andata, si sono imposti anche al ritorno col punteggio di 25-20 25-22 25-20. Migliore in campo per l'Allianz PowerVolley Tine Urnaut autore di ben 11 punti. Avvio di partita abbastanza equilibrato con Milano che mette il naso avanti portandosi 8-6. I turchi cercano di proporre il proprio gioco e il match diventa avvincente (14-14). Nella seconda parte del parziale, però, i meneghini alzano le percentuali in difesa e trovano l'allungo decisivo anche grazie ad un ispirato Ishikawa 22-18. Nel finale la squadra di coach Roberto Piazza controlla e chiude 25-22.

