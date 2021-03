Violenza a minorenne disabile nel Savonese | il 22enne fermato a Genova non risponde al pm

(Di mercoledì 3 marzo 2021) I carabinieri gli hanno perquisito la casa e sequestrato computer e cellulare. Non ha risposto alle domande del magistrato

Il ragazzo è stato interrogato in Procura. Sarebbe un ragazzo genovese di 22 anni l'autore della violenza sessuale ai danni di una ragazza di 16 anni del Savonese con lieve deficit psichico. Il giovane è stato individuato dai Carabinieri ed è stato sottoposto ad interrogatorio da parte della ... Savona " È stato identificato il presunto autore della violenza sessuale sulla minorenne disabile, residente nel Savonese, avvenuta nei giorni scorsi. Si tratta di un ventiduenne genovese che avrebbe adescato la vittima sulla piattaforma di incontri Badoo.