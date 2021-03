Vincere il covid anche sul campo di basket in carrozzina: OPES e Cavagnini donano al Santa Lucia Roma (Di mercoledì 3 marzo 2021) Uno strumento in più per combattere il coronavirus aiutando gli atleti di basket in carrozzina del Santa Lucia Roma a potersi allenare rispettando tutte le norme anti-contagio: OPES – Rete nazionale di terzo settore, è scesa in campo, nell’ambito del Programma Emergenza covid sviluppato con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per supportare una delle più grandi realtà parasportive del nostro Paese: l’S.D.D. Santa Lucia I pacchi con mascherine, gel disinfettante e acqua sono stati consegnati alla squadra di basket del Santa Lucia dai volontari di OPES e dal testimonial Matteo Cavagnini, ex giocatore proprio ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 3 marzo 2021) Uno strumento in più per combattere il coronavirus aiutando gli atleti diindela potersi allenare rispettando tutte le norme anti-contagio:– Rete nazionale di terzo settore, è scesa in, nell’ambito del Programma Emergenzasviluppato con il contributo del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per supportare una delle più grandi realtà parasportive del nostro Paese: l’S.D.D.I pacchi con mascherine, gel disinfettante e acqua sono stati consegnati alla squadra dideldai volontari die dal testimonial Matteo, ex giocatore proprio ...

