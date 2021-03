Via Croce, rinviata l’apertura a senso unico: nuova speranza per venerdì (VIDEO) (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Apertura a senso unico alternato rinviata per via Croce. La strada che collega Salerno a Vietri sul Mare dovrà aspettare ancora prima di poter concedere il passaggio su un’unica carreggiata a senso unico alternato alle automobili oggi costrette ad un lungo giro verso l’autostrada a Cava de’ Tirreni. Ad aver rimandato l’apertura annunciata dall’assessore alla mobilità Mimmo De Maio per oggi, un problema sull’ancoraggio delle reti in quota. La roccia, più friabile del previsto, non si sta concedendo con facilità alla perforazione e il fissaggio dei chiodi. L’assessore alla Mobilità Mimmo De Maio che ha compiuto un sopralluogo si è detto amareggiato per la notizia ma ha anche promesso che il problema sarà risolto entro la fine della ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Apertura aalternatoper via. La strada che collega Salerno a Vietri sul Mare dovrà aspettare ancora prima di poter concedere il passaggio su un’unica carreggiata aalternato alle automobili oggi costrette ad un lungo giro verso l’autostrada a Cava de’ Tirreni. Ad aver rimandatoannunciata dall’assessore alla mobilità Mimmo De Maio per oggi, un problema sull’ancoraggio delle reti in quota. La roccia, più friabile del previsto, non si sta concedendo con facilità alla perforazione e il fissaggio dei chiodi. L’assessore alla Mobilità Mimmo De Maio che ha compiuto un sopralluogo si è detto amareggiato per la notizia ma ha anche promesso che il problema sarà risolto entro la fine della ...

abruzzoweb : CANISTRO: VIA ESAMINA PROGETTO SANTA CROCE, DOPO ANNI DI ACQUA SPRECATA SVOLTA VICINA - Giorgiocasole : Un caso per Càsole. Augusta. Il piazzale di Faro Santa Croce, storia, re... - MasterblogBo : SANREMO (ITALPRESS) - L'inizio al buio, Amadeus che si fa il segno della croce prima di scendere le scale, le poltr… - lavidae : RT @alelavitali: Segno della croce e via sulle scale: #Amadeus apre #sanremo #sanremo2021 - repubblica : Sanremo 2021, Amadeus dà il via, Fiorello parla alle poltrone vuote: 'Quest'anno il cuore batte più forte rispetto… -

Ultime Notizie dalla rete : Via Croce Sanremo al via, Amadeus 'Festival per il Paese che lotta' SANREMO - L'inizio al buio, Amadeus che si fa il segno della croce prima di scendere le scale, le poltrone rosse vuote, gli applausi finti. Sono le prime ... Sul palco, via via, si susseguono momenti ...

Sanremo al via, Amadeus "Festival per il Paese che lotta" SANREMO " L'inizio al buio, Amadeus che si fa il segno della croce prima di scendere le scale, le poltrone rosse vuote, gli applausi finti. Sono le prime ... Sul palco, via via, si susseguono momenti ...

Via Croce, mercoledì si riapre a senso unico alternato anteprima24.it finisce in una voragine OSIMO - E' successo stamattina in via della Croce Rossa. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia locale ed i tecnici del Comune ...

DOPO ANNI DI ACQUA SPRECATA SVOLTA VICINA L’AQUILA – E’ entrata nel vivo in Regione Abruzzo, l’esame, dal parte del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione dell’impatto ambientale (Via), del progetto industriale del la Santa ...

SANREMO - L'inizio al buio, Amadeus che si fa il segno dellaprima di scendere le scale, le poltrone rosse vuote, gli applausi finti. Sono le prime ... Sul palco,, si susseguono momenti ...SANREMO " L'inizio al buio, Amadeus che si fa il segno dellaprima di scendere le scale, le poltrone rosse vuote, gli applausi finti. Sono le prime ... Sul palco,, si susseguono momenti ...OSIMO - E' successo stamattina in via della Croce Rossa. Sul posto i Vigili del fuoco, la Polizia locale ed i tecnici del Comune ...L’AQUILA – E’ entrata nel vivo in Regione Abruzzo, l’esame, dal parte del Comitato di coordinamento regionale per la Valutazione dell’impatto ambientale (Via), del progetto industriale del la Santa ...