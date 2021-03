Verona, Juric: “Serata incredibile, ma continuiamo a guardarci alle spalle” (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Verona strapazza nettamente il Benevento e prende quota. I veneti consolidano così la loro top 10 in classifica.LE PAROLE DI JuricIl tecnico Ivan Juric commenta la larga vittoria ai danni dei campani nel corso della conferenza stampa: "Non mi aspettavo di vivere una Serata così piacevole. Il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juventus, Torino e Roma. Contro la squadra di Fonseca, nonostante l'inferiorità numerica, non avevano subito un tiro in porta. Siamo stati quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente settimana dopo settimana. Ora spero che non avremo infortuni come accaduto per tutto il girone d'andata, quando giocavano bene ma pagavamo le tante assenze. Classifica? Può sembrare ingiusto e fuori luogo quello che dico, ma sono convinto che dobbiamo ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilstrapazza nettamente il Benevento e prende quota. I veneti consolidano così la loro top 10 in classifica.LE PAROLE DIIl tecnico Ivancommenta la larga vittoria ai danni dei campani nel corso della conferenza stampa: "Non mi aspettavo di vivere unacosì piacevole. Il Benevento in casa aveva messo in difficoltà Juventus, Torino e Roma. Contro la squadra di Fonseca, nonostante l'inferiorità numerica, non avevano subito un tiro in porta. Siamo stati quasi perfetti, devo fare i complimenti ai ragazzi perché stiamo crescendo esponenzialmente settimana dopo settimana. Ora spero che non avremo infortuni come accaduto per tutto il girone d'andata, quando giocavano bene ma pagavamo le tante assenze. Classifica? Può sembrare ingiusto e fuori luogo quello che dico, ma sono convinto che dobbiamo ...

BombeDiVlad : ?? #HellasVerona, le parole di #Juric dopo la vittoria di #Benevento #LeBombeDiVlad #LBDV #News #SerieA - leggoit : Troppo Verona per il Benevento: Juric passa 0-3. Inzaghi in crisi - ItaSportPress : Verona, Juric: 'Serata incredibile, ma continuiamo a guardarci alle spalle' - - IAMCALCIOBENEVE : H. Verona. Juric: 'Abbiamo giocato bene sotto ogni punto di vista' - IlmsgitSport : Troppo Verona per il Benevento: Juric passa 0-3. Inzaghi in crisi -