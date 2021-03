Venezia-Brescia, formazioni e dove vederla in tv (Di mercoledì 3 marzo 2021) Venezia-Brescia è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie B, si disputerà sabato 6 marzo alle ore 16. Di fronte abbiamo due squadre che vivono momenti diversi, ma che sono accomunate da partite casalinghe vittoriose. Il Venezia ha battuto la Reggiana 2-1 e ha consolidato il secondo posto. Il Brescia ha vinto agevolmente contro il Cosenza per 2-0. E’ una gara importantissima soprattutto per i padroni di casa, che stanno ora dando il massimo per puntare ad una storica promozione. Ma il Brescia non è una squadra di secondo piano. Certo, ha fatto dell’incostanza una delle sue caratteristiche stagionali, ma ora con Clotet sta decisamente cambiando volto. Brescia-Cosenza 2-0: Bjarnason e Ayè stendono i calabresi Che sfida sarà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 3 marzo 2021)è una partita valida per la ventisettesima giornata di Serie B, si disputerà sabato 6 marzo alle ore 16. Di fronte abbiamo due squadre che vivono momenti diversi, ma che sono accomunate da partite casalinghe vittoriose. Ilha battuto la Reggiana 2-1 e ha consolidato il secondo posto. Ilha vinto agevolmente contro il Cosenza per 2-0. E’ una gara importantissima soprattutto per i padroni di casa, che stanno ora dando il massimo per puntare ad una storica promozione. Ma ilnon è una squadra di secondo piano. Certo, ha fatto dell’incostanza una delle sue caratteristiche stagionali, ma ora con Clotet sta decisamente cambiando volto.-Cosenza 2-0: Bjarnason e Ayè stendono i calabresi Che sfida sarà ...

Gabryy16262883 : RT @OfficialUSLecce: Nelle ultime 12gare il Lecce ha perso solo con l’Ascoli fallendo un rigore. In tutto le sconfitte sono solo 4. Nelle u… - DottorStrowman2 : RT @OfficialUSLecce: Nelle ultime 12gare il Lecce ha perso solo con l’Ascoli fallendo un rigore. In tutto le sconfitte sono solo 4. Nelle u… - VaneJuice : RT @OfficialUSLecce: Nelle ultime 12gare il Lecce ha perso solo con l’Ascoli fallendo un rigore. In tutto le sconfitte sono solo 4. Nelle u… - OfficialUSLecce : Nelle ultime 12gare il Lecce ha perso solo con l’Ascoli fallendo un rigore. In tutto le sconfitte sono solo 4. Nell… - Fantacalciok : Venezia – Brescia: dove vedere la diretta live e risultato -