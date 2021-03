Varianti Coronavirus, Campania a rischio zona rossa da lunedì 8 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Possibile passaggio in zona rossa per la Campania. Per i contagi da Covid, Napoli è la terza provincia d’Italia con un totale di 161.079 casi e un incremento attuale di 1043 nelle ultime 24 ore. Venerdì 5 marzo “scade” la zona arancione: i provvedimenti potranno essere prorogati, oppure si potrebbe adottare il massimo livello di restrizioni per la regione Campania. Resta da vedere come evolverà la situazione epidemiologica e ospedaliera nei prossimi tre giorni. Contagi in risalita L’ipotesi della Campania in zona rossa è fondata: i casi stanno aumentando vertiginosamente a causa delle Varianti, quella inglese e quella brasiliana, che circolano in Campania come nel resto d’Italia. Ieri si è registrato ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 3 marzo 2021) Possibile passaggio inper la. Per i contagi da Covid, Napoli è la terza provincia d’Italia con un totale di 161.079 casi e un incremento attuale di 1043 nelle ultime 24 ore. Venerdì 5“scade” laarancione: i provvedimenti potranno essere prorogati, oppure si potrebbe adottare il massimo livello di restrizioni per la regione. Resta da vedere come evolverà la situazione epidemiologica e ospedaliera nei prossimi tre giorni. Contagi in risalita L’ipotesi dellainè fondata: i casi stanno aumentando vertiginosamente a causa delle, quella inglese e quella brasiliana, che circolano income nel resto d’Italia. Ieri si è registrato ...

RobertoBurioni : Le varianti del coronavirus non sono automaticamente un problema, non è detto che riescano a 'evitare' il vaccino e… - fanpage : 'Dobbiamo prepararci ad una situazione in cui dovremo vaccinarci per anni al causa delle varianti del Covid-19' Ang… - M5S_Europa : Le varianti del #Coronavirus rischiano di aggravare la situazione: l’unica soluzione è quella di accelerare la vacc… - CaleEuropaEdic : Il 17 Febbraio la Commissione ha presentato l'incubatore #HERA, vale a dire il nuovo piano europeo di preparazione… - giovannitrivel3 : RT @armidmar: VE LO DICO MA NON RIPETERO' PIU' orrore orrore , leggete e prendete le dovute decisioni ALTRO CHE LAGER, UN INFER… -