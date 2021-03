Vaccino, Omceo Roma: “Nel Lazio ancora troppi medici non ‘coperti'” (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Ancora troppi medici mi segnalano che non sono stati vaccinati. La la priorità che ci si era dati era di vaccinare per prima la categoria dei medici e degli operatori sanitari. Mi auguro quindi che in poco tempo la Regione completi l’iter delle vaccinazioni di tutto il personale sanitario, perché non è più procrastinabile”. Così il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Stefano De Lillo, interpellato dall’agenzia Dire in merito ai medici non ancora vaccinati nel Lazio. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – “Ancora troppi medici mi segnalano che non sono stati vaccinati. La la priorità che ci si era dati era di vaccinare per prima la categoria dei medici e degli operatori sanitari. Mi auguro quindi che in poco tempo la Regione completi l’iter delle vaccinazioni di tutto il personale sanitario, perché non è più procrastinabile”. Così il vicepresidente dell’Ordine dei medici di Roma, Stefano De Lillo, interpellato dall’agenzia Dire in merito ai medici non ancora vaccinati nel Lazio.

