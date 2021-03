Vaccino made in Italy, cosa hanno detto all’incontro fra Giorgetti e Farmindustria (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Italia parteciperà al progetto europeo per il rafforzamento della produzione di vaccini. È quanto emerso dal secondo incontro svolto al Mise tra il ministro Giancarlo Giorgetti e Farmindustria per discutere dei vaccini anti-Covid e dell’ipotesi, sempre più vicina, di produrli anche in Italia su concessione delle aziende produttrici. L’incontro assume ancora maggiore importanza in attesa dell’appuntamento di domani con il commissario Thierry Breton, responsabile della task force europea sui vaccini. AZIENDE DISPONIBILI PER LA PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO “È stata verificata – si legge in una nota diffusa dal Mise – la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti del Vaccino anti Covid, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori”. ... Leggi su formiche (Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Italia parteciperà al progetto europeo per il rafforzamento della produzione di vaccini. È quanto emerso dal secondo incontro svolto al Mise tra il ministro Giancarloper discutere dei vaccini anti-Covid e dell’ipotesi, sempre più vicina, di produrli anche in Italia su concessione delle aziende produttrici. L’incontro assume ancora maggiore importanza in attesa dell’appuntamento di domani con il commissario Thierry Breton, responsabile della task force europea sui vaccini. AZIENDE DISPONIBILI PER LA PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO “È stata verificata – si legge in una nota diffusa dal Mise – la disponibilità di alcune aziende a produrre i bulk, ossia il principio attivo e gli altri componenti delanti Covid, perché già dotate, o in grado di farlo a breve, dei necessari bioreattori e fermentatori”. ...

