Vaccino | l’obesità potrebbe compromettere la risposta immunitaria

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 marzo 2021)anti Sars-Cov-2,lalaalanti Sars-Cov-2. Lo afferma uno studio dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e dell’ Istituto Dermatologico San Gallicano (ISG), pubblicato su MedRxiv, come preprint – non ancora certificato dalla “revisione tra pari” e, per questo soggetto a valutazioni e verifiche da parte dei referees, o esperti – valuta laanticorpale in 250 operatori sanitari vaccinati conPfizer/Biontech, al momento della prima somministrazione, alla seconda dose e poi ad una settimana dal ...