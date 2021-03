Vaccino: in Italia oltre quattro milioni e mezzo di somministrazioni Puglia verso trecentomila. Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di mercoledì 3 marzo 2021) Immagini diffuse dal ministero della Salute. L'articolo Vaccino: in Italia oltre quattro milioni e mezzo di somministrazioni <small class="subtitle">Puglia verso trecentomila. Dati del ministero della Salute sulla campagna anti corona virus</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 3 marzo 2021) Immagini diffuse dal. L'articolo: indi del proviene da Noi Notizie..

matteosalvinimi : Recuperiamo i ritardi e gli errori degli ultimi mesi accettando la collaborazione di #SanMarino per ottenere dosi d… - Mov5Stelle : Per rendere il vaccino accessibile a tutti, il MoVimento 5 Stelle ha depositato una mozione per sospendere temporan… - rtl1025 : ???? #AstraZeneca è disposta a 'cedere le licenze di produzione del #vaccino per far sì che si possa accelerare'. Cos… - Giovanni1946861 : @StaseraItalia @CarloCalenda DI SOLO MERCATO...! '30.04.2020 GARATTINI: Potrebbe accadere che il VACCINO non sia… - Radio1Rai : #Vaccini L'11 Marzo possibile autorizzazione dell'#EMA a #JohnsonAndJohnson che potrebbe poi essere consegnato in I… -