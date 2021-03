Vaccino gratis e pubblico, la grande lezione di Cuba: la salute non può essere oggetto di lucro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono quattro i vaccini contro il Covid-19 sviluppati in tempi record a Cuba e giunti in fase 3 di sperimentazione. La particolarità è che si tratta di vaccini finanziati al 100% dallo Stato e che una volta approvati saranno distribuiti gratuitamente alla popolazione. Inoltre il governo Cubano ha già fatto sapere che, nel momento in cui sarà chiusa la fase di sperimentazione, i vaccini saranno distribuiti anche Paesi economicamente più fragili. In Europa, negli Stati Uniti e praticamente in tutto il resto del mondo, le cose sono andate e stanno andando in maniera diametralmente opposta. In sostanza il libero mercato dei vaccini contro il coronavirus funziona esattamente come tutto il resto. C’è una domanda, c’è un’offerta e il prezzo di mercato – a grandi linee – viene definito da questi due parametri. Le grandi case ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSono quattro i vaccini contro il Covid-19 sviluppati in tempi record ae giunti in fase 3 di sperimentazione. La particolarità è che si tratta di vaccini finanziati al 100% dallo Stato e che una volta approvati saranno distribuiti gratuitamente alla popolazione. Inoltre il governono ha già fatto sapere che, nel momento in cui sarà chiusa la fase di sperimentazione, i vaccini saranno distribuiti anche Paesi economicamente più fragili. In Europa, negli Stati Uniti e praticamente in tutto il resto del mondo, le cose sono andate e stanno andando in maniera diametralmente opposta. In sostanza il libero mercato dei vaccini contro il coronavirus funziona esattamente come tutto il resto. C’è una domanda, c’è un’offerta e il prezzo di mercato – a grandi linee – viene definito da questi due parametri. Le grandi case ...

