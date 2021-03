Vaccino, ecco il piano, il generale Portolano: «Pronti a immunizzare porta a porta» (Di giovedì 4 marzo 2021) Libano, Balcani, Afghanistan,Iraq, Iran: non c?è missione che il generale Luciano Portolano non abbia pianificato e diretto. Ed è sempre lui, come comandante del Coi (il Comando... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021) Libano, Balcani, Afghanistan,Iraq, Iran: non c?è missione che ilLucianonon abbia pianificato e diretto. Ed è sempre lui, come comandante del Coi (il Comando...

myrtamerlino : #Bassetti dice 'se chi lavora all'ospedale non vuole farsi il #vaccino vada a fare altro'. Ecco, sfilatevi il camic… - fattoquotidiano : “Sono italiana residente a Dubai, dove ho scelto di fare il vaccino cinese. Ecco come funziona negli Emirati” - AntigoneCris : RT @ArturoP66023286: Vaccino, i vescovi Usa contro Johnson & Johnson: 'Non usate quel siero, ecco cosa contiene' - linosegna : RT @ubernograzie: Quando farò vaccino contro il Covid? Quante persone ci sono prima di me? Ecco la risposta - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #N… - Linkiesta : #Linkiesta compie dieci anni, nonostante la pandemia è cresciuta del 50 per cento e ha lanciato nuovi prodotti edit… -