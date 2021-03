Vaccino Covid | novità importante per chi si è già infettato | di che si tratta

(Di mercoledì 3 marzo 2021) In arrivo un’riguardante il piano sulin Italia. La circolare su come si procederà dovrebbe arrivare già oggi. Mario Draghi si è defilato dopo aver firmato… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

VittorioSgarbi : Vaccino Sputnik: dalla Russia di Putin una lezione a tutta l’Europa e soprattutto ai suoi governanti. Diffidenza e… - Agenzia_Ansa : Gli operatori sanitari che rifiutano il vaccino e poi si contagiano con il Covid hanno comunque diritto all'infortu… - SkyTG24 : Uk, ricoveri giù dell’80% negli over 80 con una dose di vaccino AstraZeneca o Pfizer - moliseweb : Covid, arrivate al San Timoteo altre 1170 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech - SignorAldo : RT @La7tv: #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'Il vaccino è una componente importantissima in una lotta fatta di tanti strumenti. Vorremmo un… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

Il Sole 24 ORE

... Fabrizio Curcio, e il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza, il generale Francesco ... vista come priorità dal ministro, Gelmini ha spiegato: 'Somministrare ilagli operatori ...Da lunedì 8 marzo inizierà la campagna di vaccinazione anti -riservata al personale scolastico , una platea di oltre 200.000 persone delle scuole primarie ...in cui sarà somministrato il. ...Il presidente ha, infatti, allungato i tempi stimati per uscire definitivamente dalla pandemia, affermando che spera di lasciarsi alle spalle il Covid tra un anno e non più entro Natale. La decisione ...E' il miglior dato da 5 mesi. L'indicatore composito torna sopra la soglia dei 50 punti per la prima volta da settembre ...