Vaccino Covid, l'Aifa: "Una sola dose per chi è già guarito dal virus" (Di mercoledì 3 marzo 2021) Per i soggetti che hanno superato il contagio e non risultano più negativi, il Vaccino Covid è necessario una sola volta ed in un secondo momento. Vaccino Covid, l'Agenzia Italiana del Farmaco ha fatto sapere che, per gli individui che hanno già avuto la malattia in passato è in programma una sola dose. Senza alcun L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

