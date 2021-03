Vaccino Covid, Biden: “Trump aveva firmato contratto con dosi insufficienti. Ora entro fine maggio lo riceveranno tutti gli americani” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rispetto alle precedenti previsioni, Joe Biden ha annunciato che, con due mesi di anticipo, il Vaccino anti-Covid sarà a disposizione di tutti gli americani: “La precedente amministrazione aveva firmato un contratto con dosi insufficienti – ha detto – lo abbiamo modificato. Ora gli Stati Uniti sono sulla strada per avere abbastanza vaccini per tutti entro fine maggio“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Rispetto alle precedenti previsioni, Joeha annunciato che, con due mesi di anticipo, ilanti-sarà a disposizione digli: “La precedente amministrazioneuncon– ha detto – lo abbiamo modificato. Ora gli Stati Uniti sono sulla strada per avere abbastanza vaccini per“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

