Vaccino anticovid, in Emilia Romagna solo a personale scolastico con medico di base in regione (Di mercoledì 3 marzo 2021) comunicato Snals Ravenna - Il sindacato Snals di Ravenna esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto sulla campagna di vaccinazione del personale della scuola. Il Segretario provinciale M. Rosaria Strammiello comunica che nella regione Emilia Romagna tutto il personale della scuola ha iniziato a prenotare il Vaccino direttamente presso il medico di famiglia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) comunicato Snals Ravenna - Il sindacato Snals di Ravenna esprime soddisfazione per l’accordo raggiunto sulla campagna di vaccinazione deldella scuola. Il Segretario provinciale M. Rosaria Strammiello comunica che nellatutto ildella scuola ha iniziato a prenotare ildirettamente presso ildi famiglia. L'articolo .

fainformazione : E VAX, vaccino anticovid Italiano, somministrato con elettroporatore: al via la sperimentazione a Monza Al San Ger… - fainfosalute : E VAX, vaccino anticovid Italiano, somministrato con elettroporatore: al via la sperimentazione a Monza Al San Ger… - salidaparallela : RT @OmbraDuca: Cuba produce l’unico vaccino anticovid pubblico, ovvero finanziato, sviluppato e prodotto interamente dallo stato, diventand… - Mariann14387366 : RT @Teresat73540673: - orizzontescuola : Vaccino anticovid, in Emilia Romagna solo a personale scolastico con medico di base in regione -