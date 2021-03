Vaccino anti-Covid, "assalto" degli italiani a San Marino per una dose Sputnik V o Pfizer (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre a San Marino è partita la campagna vaccinale contro il coronavirus , è partito un "assalto" da parte di molti italiani che provano a contattare il piccolo Stato per tentare di ottenere una... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 3 marzo 2021) Mentre a Sanè partita la campagna vaccinale contro il coronavirus , è partito un "" da parte di moltiche provano a contattare il piccolo Stato per tentare di ottenere una...

SkyTG24 : Minacce a Liliana Segre dopo il vaccino anti-Covid, perquisizioni e sequestri a 2 persone - La7tv : #dimartedi Vaccino anti-Covid, Carlo #Cottarelli: 'Bisogna comprare i brevetti costi quel che costi, non possiamo m… - LegaSalvini : ?? Matteo Bassetti: 'Bisogna finirla di fare ideologia sui vaccini anti-Covid. Non si può valutare un vaccino perché… - TwittinLor : RT @isabell20980317: Se la mascherina funziona a che serve il distanziamento? Se il distanziamento funziona a che serve la mascherina? Se e… - ManySkills1701 : RT @Radio3scienza: L'Italia sarebbe in grado di produrre da sola le dosi di #vaccino anti #Covid19 necessarie per il proprio fabbisogno? Co… -