Vaccini, vertice al Mise con le aziende italiane: 'Già pronte per l'infialamento, 4-6 mesi per produrre il principio attivo'. Il nodo bioreattori (Di mercoledì 3 marzo 2021) Molte aziende italiane, sulla cui identità al momento vige il "massimo riserbo", sono già pronte per avviare la fase dell'infialamento e finitura dei Vaccini anti-Covid. Altre invece hanno manifestato la disponibilità a produrre internamente anche i "bulk", cioè il principio attivo e altri componenti dei sieri, perché già dotate dei necessari bioreattori e fermentatori. In questo caso, però, i tempi si allungano di 4-6 mesi. È quanto emerso nel corso del vertice che si è svolto al ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Giancarlo Giorgetti, il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi, il direttore generale Enrica Giorgetti, il direttore del Centro studi Carlo Riccini, il presidente dell'Aifa Giorgio ...

