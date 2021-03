Vaccini, Toninelli: “D’accordo con Salvini per uso Sputnik V. La commissione europea si apra a qualsiasi mondo, sia esso cinese o russo” (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Bisogna fare tutto il possibile per far arrivare il maggior numero di Vaccini in Italia. Siamo D’accordo con Salvini sull’utilizzo dello Sputnik V. Una volta verificati gli effetti e la positività dei Vaccini, dobbiamo fare in modo che ne arrivino in Italia. Se l’Europa riesce a farlo per conto di tutti e 27 stati membri, meglio. In alternativa affiancheremo ad un’attività collegiale, quella individuale”. Così il senatore pentastellato, Danilo Toninelli, parlando sul possibile utilizzo di Sputnik in Italia. “La commissione europea ha risposto riguardo al comportamento dell’Austria, dicendo che è legittimo. Molto probabilmente inopportuno. Sarebbe meglio centralizzare questo tipo di attività. La commissione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) “Bisogna fare tutto il possibile per far arrivare il maggior numero diin Italia. Siamoconsull’utilizzo delloV. Una volta verificati gli effetti e la positività dei, dobbiamo fare in modo che ne arrivino in Italia. Se l’Europa riesce a farlo per conto di tutti e 27 stati membri, meglio. In alternativa affiancheremo ad un’attività collegiale, quella individuale”. Così il senatore pentastellato, Danilo, parlando sul possibile utilizzo diin Italia. “Laha risposto riguardo al comportamento dell’Austria, dicendo che è legittimo. Molto probabilmente inopportuno. Sarebbe meglio centralizzare questo tipo di attività. La...

