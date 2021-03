Vaccini | Salvini incontra delegazione di San Marino

La7tv : #omnibus Michela Murgia lancia la sua stoccata a Matteo #Salvini sul tema #vaccini: 'Non prenderei consigli da chi… - matteosalvinimi : #Salvini: Mercoledì incontrerò a Roma quattro ministri di San Marino. Il piccolo Stato sta correndo, ha acquistato… - LegaSalvini : VACCINI, #SALVINI: 'SE AUSTRIA E DANIMARCA GUARDANO FUORI DA UE FANNO BENE' - GiovaQuez : Colloquio informale fra delegazione della Repubblica di San Marino e Salvini. Pare si sia parlato anche di un possi… - TonusAldo : RT @LegaSalvini: PIANO VACCINI E INVESTIMENTI IN CALABRIA, INCONTRO TRA #SALVINI E SPIRLÌ -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Salvini

... dice. Non è solo. Si agitano anche i governatori. Non solo il leghista friulano Massimiliano Fedriga che annuncia di aver ricevuto offerte di 'non autorizzati dall'Ema'. Anche il Dem ...Lo ha detto il leader della Lega Matteodopo l'incontro sul tema deiper il Covid - 19 con una delegazione del governo di San Marino. 'Personalmente sto cercando di allacciare ...L'autorizzazione d'emergenza Ue per i vaccini Covid, oltre agli adeguamenti per le varianti, potrebbe riguardare anche i nuovi sieri che fanno parte della strategia dell'Unione. Si tratta di una pista ...Roma, 3 mar. askanews) – “Entro fine aprile San Marino metterà in sicurezza tutta la popolazione. Ci sono migliaia di italiani che ci abitano e altri che ci lavorano, mi piacerebbe un accordo tra i du ...