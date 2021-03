Vaccini, quasi 1,5 milioni i vaccinati: usato il 72% delle dosi distribuite (Di giovedì 4 marzo 2021) In Italia sono state somministrate finora 4.718.726 dosi di vaccino contro il Coronavirus, mentre sono 1.488.057 persone vaccinate anche con il richiamo. Finora le Regioni hanno sfruttato il 72% delle dosi distribuite. Quella che ne ha sfruttate di più in valore assoluto è la Lombardia: 734.025 dosi iniettate sulle 1.077.630 consegnate, pari al 68%. In quota percentuale svetta invece la Valle d’Aosta, che ha somministrato l’89% delle dosi consegnate: 13.491 su 15.140. L’ordine di priorità, come noto, privilegia i soggetti più a rischio. Stando agli ultimi dati del governo, tra le categorie che hanno avuto il diritto prioritario di ricevere il vaccino contro il Covid-19 la situazione è questa: gli operatori sanitari e sociosanitari sono a quota 2.403.613, il personale ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 marzo 2021) In Italia sono state somministrate finora 4.718.726di vaccino contro il Coronavirus, mentre sono 1.488.057 persone vaccinate anche con il richiamo. Finora le Regioni hanno sfruttato il 72%. Quella che ne ha sfruttate di più in valore assoluto è la Lombardia: 734.025iniettate sulle 1.077.630 consegnate, pari al 68%. In quota percentuale svetta invece la Valle d’Aosta, che ha somministrato l’89%consegnate: 13.491 su 15.140. L’ordine di priorità, come noto, privilegia i soggetti più a rischio. Stando agli ultimi dati del governo, tra le categorie che hanno avuto il diritto prioritario di ricevere il vaccino contro il Covid-19 la situazione è questa: gli operatori sanitari e sociosanitari sono a quota 2.403.613, il personale ...

