Vaccini Lombardia, ancora disservizi per gli over 80. Moratti cambia in corsa: per la fase successiva prenotazioni sulla piattaforma di Poste (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ultranovantenni che ricevono sms nel cuore della notte con l’agognato appuntamento per il vaccino anti Covid fissato per il mattino dopo, a pochissime ore di distanza. Oppure persone anziane che da Vimodrone vengono mandati a Cesano Boscone per vaccinarsi, a più di 30 chilometri di distanza, dall’altra parte della provincia di Milano. Nella Lombardia a guida Fontana-Moratti succede anche questo. Tanto che oggi ha dovuto ammetterlo anche il super consulente per il piano vaccinale Guido Bertolaso che, tra i motivi per essere “avvilito e frustrato”, non ha messo solo le statistiche “estremamente preoccupanti” sui numeri dei contagi in regione, ma anche “il sistema di prenotazioni che continua a funzionare male”. E in conferenza stampa ha raccontato di aver ricevuto “una mail di una signora che ha trovato un sms arrivato alle 23.25 con ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ultranovantenni che ricevono sms nel cuore della notte con l’agognato appuntamento per il vaccino anti Covid fissato per il mattino dopo, a pochissime ore di distanza. Oppure persone anziane che da Vimodrone vengono mandati a Cesano Boscone per vaccinarsi, a più di 30 chilometri di distanza, dall’altra parte della provincia di Milano. Nellaa guida Fontana-succede anche questo. Tanto che oggi ha dovuto ammetterlo anche il super consulente per il piano vaccinale Guido Bertolaso che, tra i motivi per essere “avvilito e frustrato”, non ha messo solo le statistiche “estremamente preoccupanti” sui numeri dei contagi in regione, ma anche “il sistema diche continua a funzionare male”. E in conferenza stampa ha raccontato di aver ricevuto “una mail di una signora che ha trovato un sms arrivato alle 23.25 con ...

